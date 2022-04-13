МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил на совещании по развитию Арктики, что Россия рассматривает этот регион не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества. Путин рассказал о важности реализации проектов в Арктике

Он также заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами по работе в Арктике, в нынешних условиях следует привлекать к развитию территории и внерегиональные страны. Подтверждением тому он назвал наличие в российских арктических регионах различных преференций для российского и зарубежного бизнеса.

"Считаю, что в нынешних условиях следует активнее привлекать к сотрудничеству в Арктике и так называемые внерегиональные государства и объединения. Здесь всем достаточно будет работы. Всем, кто так же, как и Россия заинтересован в устойчивом развитии этого уникального региона, мы будем предлагать совместную работу", — добавил Путин.

Путин отметил, что ряд иностранных компаний не исполняют свои обязательства, есть возможности переналадить работу, чтобы обеспечивать Арктику всем необходимым.

Президент отметил, что в текущей ситуации это создает определенные трудности, но у РФ есть ресурсы и "все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения, а в долгосрочной перспективе — еще больше укрепить нашу независимость от внешних факторов".

Глава государства поручил всем отв6ственным ведомствам, задействованным в Арктике, "грамотно и быстро переналадить работу, прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием".