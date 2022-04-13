МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Согласно опубликованному на сайте правительства Британии документу, власти страны расширили санкционный список против России, включив в него еще 206 человек. Лукашенко рассказал, как Россия и Белоруссия могут преодолеть санкции

Основанием для введения санкций стали меры Британии по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".

По новые ограничения попали помощник президента России Андрей Фурсенко, украинский политик Виктор Медведчук, владелец группы ЕСН Григорий Березкин, и супруга главы МИД РФ Мария Лаврова. Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.

Кроме того, под санкции Британии попали глава "Лукойла" Вагит Алекперов, совладелец АФК "Система" Владимир Евтушенков и совладелец "Трансшмашхолдинга" Андрей Бокарев.

В санкционный список вошел и экс-глава ОАО "Российские железные дороги", председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. Причем он в нем значится как президент РЖД, в то время как еще в августе 2015 года его на этой должности сменил Олег Белозеров. Санкции в отношении Якунина также предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.

Самого Белозерова в списке нет.

Также введены санкции против председателя правительства Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Козлова и председателя правительства Донецкой народной республики (ДНР) Александра Ананченко.

Санкции предполагают заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.

Помимо запрета на въезд в Британию и заморозки активов, применяются и так называемые транспортные санкции, то есть запрет на вход в британские порты судов, принадлежащих, контролируемых, зафрахтованных или управляемых указанными лицами, а также пролет или посадка в Британии воздушных судов, принадлежащих, зафрахтованных или управляемых указанными лицами.

По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.