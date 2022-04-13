МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил на совещании по развитию арктических регионов, что запуск железнодорожного Северного широтного хода позволит разгрузить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую железнодорожную магистраль (Транссиб), это крайне важно с учетом переориентации экспорта на Восток.

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Он отметил, что активное строительство Северного широтного хода должно начаться в 2022 году.

Кроме того, вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что запуск с 2025 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) увеличит объем международного транзита к 2030 году до 30 миллионов тонн.

"С 2025 года компания "Росатом" запустит регулярную транзитную линию, что позволит увеличить объем международного транзита к 2030 году до 30 миллионов тонн", — сказал он.