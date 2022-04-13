МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. В Совете Федерации одобрили изменения в действующее законодательство, направленные на поддержку заказчиков и участников госзакупок в условиях санкционного давления. Матвиенко рассказала о минимизации последствий антироссийских санкций

Документ разработан в целях минимизации последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств в отношении РФ и оказание поддержки заказчикам и участникам закупок для государственных и муниципальных нужд и закупок госкорпораций, госкомпаний и ряда других юрлиц в условиях текущей экономической ситуации.

Поправки, прежде всего, касаются процедур в сфере строительства, пояснял ранее глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, для заказчиков упрощается заключение контрактов "под ключ", то есть от проектирования объекта до его оснащения всем необходимым оборудованием. Такое право будет предоставлено до конца 2023 года, что позволит быстрее принимать решения и повысит их гибкость. При этом бизнес сможет снизить административные издержки и ускорить строительство в рамках реализации контрактов, отмечал премьер.

Поправки также предусматривают норму, запрещающую использование иностранной валюты при определении и обосновании цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, за исключением случая обоснования и определения таких цен заказчиком, осуществляющим деятельность за рубежом.

Закон позволит кабмину РФ включать заказчиков, в отношении которых введены санкции и меры ограничительного характера, в перечень заказчиков, при закупках которых применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков. Кабмин также будет устанавливать случаи, когда к участникам госзакупок применяется обязательное требование об отсутствии информации о них в реестре недобросовестных поставщиков.

Также, в целях исключения случаев необоснованного затягивания заказчиками оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг срок их оплаты сокращается до семи рабочих дней. Одновременно вносятся изменения, направленные на совершенствование информационного обеспечения госзакупок, в том числе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок.