МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий более оперативно вводить в силу правовые акты в сфере таможенного регулирования, в том числе изменять ставки экспортных пошлин. Совет Федерации одобрил закон об ограничении повышенных комиссий банков

Сейчас по общему правилу такие акты вступают в силу не ранее чем через 30 дней после их официального опубликования. Закон предусматривает возможность до конца 2023 года устанавливать иные сроки вступления в силу правовых актов в сфере таможенного регулирования, что позволит оперативно реагировать на изменение экономической и внешнеторговой рыночной конъюнктуры.

Более оперативное вступление в силу необходимо, например, для актов правительства, определяющих случаи, при которых не применяется упрощенный порядок таможенного декларирования (временное, неполное или периодическое). Такие формы позволяют перевозить через таможенную границу Евразийского экономического союза товары в обход мер таможенно-тарифного регулирования, которые вводятся, в том числе, для стабилизации цен на внутреннем рынке РФ.

Возможность более быстрого вступления в силу может быть реализована и для правовых актов, регулирующих ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых они применяются.