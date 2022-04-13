ЦЮРИХ, 13 апр — ПРАЙМ. Правительство Швейцарии ввело вслед за ЕС пятый пакет санкций в отношении России. Меры предусматривают в том числе запрет на импорт российского угля, древесины, водки и морепродуктов. Британия расширила санкционный список против России

В кабмине Швейцарии заявили, что 8 апреля Евросоюз принял дополнительные санкции против РФ и определенные ограничительные меры в отношении Белоруссии в связи с ситуацией на Украине.

Согласно сообщению, пятый санкционный пакет включает ограничения в области торговли, финансов и транспорта. К ним относятся запреты на импорт угля и других товаров, которые "служат важными источниками доходов для России (таких, как древесина, цемент, морепродукты и водка)", а также запрет на экспорт керосина и других товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России, в том числе промышленные роботы и некоторые химические вещества.

Исключения предусмотрены для транспортных запретов, принятие которых не является необходимым для Швейцарии из-за ее географического положения.

Кроме того, швейцарские власти также утвердили санкции в отношении 200 физических и юридических лиц. Ограничения коснутся "лиц из области политики, промышленности, коммуникаций/пропаганды и вооруженных сил, а также ключевых олигархов и членов их семей".

Список введенных санкций полностью повторяет санкционный список ЕС, ограничения вступят в силу в 18.00 (19.00 мск) 13 апреля.