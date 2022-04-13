МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (март) 79% 75%
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (март) 77,4 тыс 40 тыс
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (март) 121,9 тыс  
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (март) 4% 3,9%
11:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England    
14:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (апрель) -0,5% -0,5%
14:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%  
14:45 EUR Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике    
14:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (апрель) 0% 0%
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) 0,2% 1%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (март) 3% 2,2%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (март) 1,4% 2,3%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 166 тыс 171 тыс
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (март) 0,3% 0,6%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (февраль) 0,6% 3,6%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (февраль) 4,2% 0,9%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (февраль) 1,1% 1,3%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель) 54,3 54,2
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель) 59,4 59
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль) 1,2%  
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 546  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 689  
22:50 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.04) 606,5 млрд долл (на 01.04)  
  RUB Газпром — СД (о внесении изменений в антикоррупционную политику ПАО и ходе работ по предупреждению и противодействию корпоративной коррупции)    