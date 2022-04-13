События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 апреля
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 14 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (март)
|79%
|75%
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (март)
|77,4 тыс
|40 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (март)
|121,9 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (март)
|4%
|3,9%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (апрель)
|-0,5%
|-0,5%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
|14:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (апрель)
|0%
|0%
|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март)
|0,2%
|1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (март)
|3%
|2,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (март)
|1,4%
|2,3%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|166 тыс
|171 тыс
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (март)
|0,3%
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (февраль)
|0,6%
|3,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (февраль)
|4,2%
|0,9%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (февраль)
|1,1%
|1,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|54,3
|54,2
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|59,4
|59
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль)
|1,2%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|546
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|689
|22:50
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 08.04)
|606,5 млрд долл (на 01.04)
|RUB
|Газпром — СД (о внесении изменений в антикоррупционную политику ПАО и ходе работ по предупреждению и противодействию корпоративной коррупции)
https://1prime.ru/state_regulation/20220413/836659918.html