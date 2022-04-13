2022-04-13T17:09:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220413/836660215.html
СМИ: администрация США утвердила новый пакет военной помощи Украине
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Интернет-издание The Hill со ссылкой на неназванный источник сообщило, что администрация США утвердила новый пакет военной помощи Украине на сумму 750 миллионов долларов. По... ПРАЙМ, 13.04.2022
экономика, новости, украина, сша, военная помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Интернет-издание The Hill со ссылкой на неназванный источник сообщило, что администрация США утвердила новый пакет военной помощи Украине на сумму 750 миллионов долларов.
По данным издания, предстоящие поставки из наличия американских вооруженных сил будут включать передачу украинским силам гаубичной артиллерии.
В публикации говорится: "Неясно, когда точно (президент США) Байден планирует объявить о новой помощи". Другие СМИ сообщали, что официальное заявление будет сделано в среду.