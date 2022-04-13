МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Интернет-издание The Hill со ссылкой на неназванный источник сообщило, что администрация США утвердила новый пакет военной помощи Украине на сумму 750 миллионов долларов. СМИ: Украине не нужны полумеры от Евросоюза

По данным издания, предстоящие поставки из наличия американских вооруженных сил будут включать передачу украинским силам гаубичной артиллерии.

В публикации говорится: "Неясно, когда точно (президент США) Байден планирует объявить о новой помощи". Другие СМИ сообщали, что официальное заявление будет сделано в среду.