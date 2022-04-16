РИМ, 16 апр — ПРАЙМ. Италия закроет свои порты для российских судов с воскресенья, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля, сообщает газета Stampa, ссылаясь на циркуляр Главного командования портового управления. В Эстонии признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций

"С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля", — сообщает издание.

Также отмечается, что суда, находящиеся в настоящее время в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после "завершения своей коммерческой деятельности".

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве называют освобождение Донбасса.