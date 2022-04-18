МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Главным негативным фактором для российской экономики стало "очередное" санкционное давление со стороны недружественных государств, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическим вопросам. Путин призвал не допустить падения благосостояния россиян

"Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране", — подчеркнул он.

Несмотря на это, Москва смогла выдержать беспрецедентное давление со стороны Запада, и "стратегия экономического блицкрига не удалась". Более того, введенные санкции ударили и по странам Запада, вызвав стремительный рост инфляции и безработицы, девальвацию сбережений населения, отметил Путин.

24 февраля РФ начала спецоперацию в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.