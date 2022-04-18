МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости постоянно отслеживать ситуацию в экономике и на рынке труда, а также своевременно принимать решения, необходимые для поддержки бизнеса. Путин призвал поддержать россиян и справиться с инфляционной волной

"Очевидно, нужно постоянно отслеживать ситуацию в экономике, на рынке труда и, что называется, держать руку на пульсе", — сказал он в ходе совещания по социально-экономическим вопросам.

Глава государства подчеркнул, что ЦБ и правительству это всегда удавалось, и попросил их доложить о мерах, необходимых для предотвращения возможного негативного развития ситуации.

"Прошу сегодня коллег из ЦБ и из правительства подробно доложить о том, как вы видите дальнейшее развитие отечественной экономики", — сказал президент.

Важно не допустить ухудшение положения российских компаний и граждан, отметил Путин.