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2022
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Решетников оценил ситуацию с инфляцией в России
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ИНФЛЯЦИЯ В РФ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ, ПО ДАННЫМ С КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ ПРОИЗОШЛО ЕЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ — РЕШЕТНИКОВ Новость дополняется. ПРАЙМ, 19.04.2022
экономика, новости, инфляция в рф
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Новость дополняется.