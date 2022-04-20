МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Экономика России успешно справляется с санкционным прессингом, который ввели страны Запада, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Евросоюз и США планируют усилить санкции против России в ближайшие дни

"Российская экономика, как известно, с санкционным прессингом успешно справляется, находя во всей этой ситуации новые возможности для собственного развития и новых надежных партнеров", — сказал Полянский.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.