События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 апреля
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-1,03 трлн йен
|-0,9 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (март)
|19,1%
|14,7% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (март)
|-0,67 трлн йен
|-0,412 трлн йен (факт)
|4:15
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,7%
|3,7% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,2%
|-1,3% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март)
|1,4%
|4,9% (факт)
|9:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|9:30
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|1,3%
|0,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-27,2 млрд евро
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|4,8%
|4,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|1%
|1%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (март)
|1,1%
|15:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (март)
|6,02 млн
|5,8 млн
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (март)
|-7,2%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|9,382 млн барр
|2,533 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,45 млн барр
|17:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — СД (о выполнении ПАО поручений Президента и правительства РФ)
|RUB
|Россети — СД (бизнес-план Группы на 2022 год и прогноз на 2023-2026)
|RUB
|Интер РАО — СД (кандидаты для избрания в СД ПАО, вопросы в повестку дня ГОСА)
https://1prime.ru/state_regulation/20220420/836708341.html