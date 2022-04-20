МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 20 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -1,03 трлн йен -0,9 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (март) 19,1% 14,7% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (март) -0,67 трлн йен -0,412 трлн йен (факт)
4:15 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,7% 3,7% (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,2% -1,3% (факт)
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (март) 1,4% 4,9% (факт)
9:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
9:30 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 1,3% 0,7%
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)   0,2%
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (февраль) -27,2 млрд евро  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 4,8% 4,5%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,8%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 1% 1%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (март) 1,1%  
15:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (март) 6,02 млн 5,8 млн
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (март) -7,2%  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 9,382 млн барр 2,533 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,45 млн барр  
17:30 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром — СД (о выполнении ПАО поручений Президента и правительства РФ)    
  RUB Россети — СД (бизнес-план Группы на 2022 год и прогноз на 2023-2026)    
  RUB Интер РАО — СД (кандидаты для избрания в СД ПАО, вопросы в повестку дня ГОСА)    