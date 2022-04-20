МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой национализировать имущество компаний из недружественных стран, которые бросают производство. Это следует из текста обращения, размещенного на сайте объединения. Bloomberg: Китай продолжит укреплять связи с Россией

В документе говорится, что "в целях консолидации и укрепления страны, защиты интересов трудящихся мы настаиваем на безусловной национализации имущества тех компаний из недружественных стран, которые, выполняя требования своих правительств по антироссийским санкциям, бросают свое производство, оставляя сотрудников без работы, потребителей без продукции, смежников без заказов".

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, к текущему моменту порядка 750 иностранных компаний заявили о сокращении деятельности в России в той или иной степени, среди них Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

По словам российских властей, большая часть иностранных компаний, работающих в России, не хотят покидать рынок. На прошлой неделе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил, что руководители иностранных компаний "находятся в формате решений", при этом он указал, что, поставив бизнес на паузу, компании продолжают платить зарплату занятым, в то же время сворачивают производство.

Ряд депутатов в апреле внесли в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Белоусов поддержал эту идею, отметив, что такой инструмент нужен, но важна взвешенная позиция.