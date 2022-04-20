МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в марте снизилось на 2,7% по сравнению с показателем февраля – до 5,77 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Эксперты рассказали, почему США теряют союзников на Ближнем Востоке

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения до 5,8 миллиона сделок с 5,93 миллиона в феврале.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в марте составили 5,13 миллиона, снизившись в месячном выражении на 2,7%, а в годовом — на 3,8%. Средняя стоимость таких домов по стране подскочила в годовом выражении на 15,2%, до 382 тысяч долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в марте составило 640 тысяч, что на 3% ниже уровня февраля, в годовом выражении показатель упал на 9,9%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 11,9% в годовом выражении, до 322 тысяч долларов.

В релизе также отмечается, что средняя цена всех типов жилья в марте выросла в годовом выражении на 15%.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила менее 1%.