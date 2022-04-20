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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220420/836715439.html
США ввели санкции против Юдаевой и Задорнова
Экономика
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НОВЫЕ САНКЦИИ США ЗАТРОНУЛИ ПЕРВОГО ЗАМПРЕДА ЦБ РФ ЮДАЕВУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА "ОТКРЫТИЕ" ЗАДОРНОВА — МИНФИН Новость дополняется. ПРАЙМ, 20.04.2022
экономика, новости, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НОВЫЕ САНКЦИИ США ЗАТРОНУЛИ ПЕРВОГО ЗАМПРЕДА ЦБ РФ ЮДАЕВУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА "ОТКРЫТИЕ" ЗАДОРНОВА — МИНФИН
Новость дополняется.