МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 апреля, сократилось на 5 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 180 тысяч, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. Перспективы экономики США омрачились неопределенностью

Официальные данные об этом опубликует министерство труда страны в четверг, 21 апреля, в 15.30 мск.

Кроме того, в 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует окончательную оценку инфляции в еврозоне за март. Аналитики ожидают, что годовой рост потребительских цен ускорился до рекордных 7,5% с 5,9% в феврале, как и показала предварительная оценка.