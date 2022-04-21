МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российская экономика, несмотря на то, что осталась отрезанной от значительной части финансовых рынков, должна быть конкурентоспособной, и политику самоизоляции по всем направлениям проводить не нужно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Набиуллина оценила вероятность наступления дефолта в России

"Понятно, что нас сейчас отрезали от значительной части финансовых рынков и экономики, но мы должны быть очень прагматичными. Наша задача, чтобы наша экономика была конкурентоспособной. На мой взгляд, не надо проводить политику самоизоляции по всем направлениям. Все-таки нужно сотрудничать с теми странами, с которыми мы готовы сотрудничать, выстраивать эти отношения", — заявила глава регулятора.

Она добавила, что Банк России "в финансовой сфере будет помогать". "Кстати, Китай уже достаточно открытая страна и повышает свою открытость и торгует со всем миром", — заключила она.

Набиуллина также заявила, что регулятор в конце августа представит проект основных направлений денежно-кредитной политики с учетом последних изменений в экономике.

"Мы в конце августа уже будем представлять с учетом всех новых обстоятельств эти основные направления (денежно кредитной политики), — сказала Набиуллина.

Она напомнила, что банки столкнулись с существенными санкциями. Поэтому ЦБ нужно будет "смотреть, как они будут развиваться и вырабатывать соответствующие меры". "Основные направления денежно кредитной политики претерпят изменения, и конечно в этих условиях претерпят", — отметила Набиуллина.

Ранее в апреле глава Центрального банка, ступая в Госдуме, отметила, что регулятор считает важным сохранить основы своей политики, включая таргетирование инфляции. "Я считаю, что таргетирование инфляции, именно то, что мы ставим цель по инфляции и ее достигаем, это сказывается положительно на экономике, на благосостоянии людей", — сказала тогда она.