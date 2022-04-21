МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Предприятия и производственные площадки, а также российские офисы компании BitRiver, на работу которой 20 апреля США наложили санкции, работают в штатном режиме, объемы заказов со стороны международных клиентов стабильно высоки, сообщил основатель и генеральный директор одного из крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют Игорь Рунец.

"В среду, 20 апреля, в санкционный список Минфина США была включена частная компания BitRiver, которая не оказывала услуги государственным институтам России и не работала с уже находящимися под санкциями Вашингтона заказчиками. Очевидно, что эти действия США стоит рассматривать как вмешательство в отрасль криптомайнинга, недобросовестную конкуренцию и попытку изменить мировую расстановку сил в пользу американских компаний", — прокомментировал руководитель компании.

Сегодня отрасль майнинга благодаря конкурентным преимуществам уверенно развивается в России, и становится одной из самых стратегически значимых в рамках цифрового энергоперехода экономики для России. В этом году Россия может занять второе место после США по объемам майнинга и иных блокчейн-вычислений. Действия американского Минфина продиктованы конкурентными соображениями в пользу американского бизнеса. США ввели новый пакет санкций против России

Предприятия, производственные площадки и офисы компании в России работают в штатном режиме. Объемы заказов со стороны международных клиентов стабильно высоки, пояснил он.

Компания планирует, что число сотрудников в этом году в России удвоится и превысит 700 человек.

"BitRiver как крупнейший оператор центров обработки данных в Евразии продолжит развитие и реализацию инвестиционных проектов в регионах России, которые оптимально подходят для функционирования энергоемкого оборудования", — подытожил Рунец.