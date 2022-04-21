МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Аналитики ухудшили ожидания по некоторым макроэкономическим показателям в текущем году: теперь ждут инфляцию в 22% вместо 20% и спад ВВП на 9,2% вместо 8%, следует из опроса ЦБ экспертов. Инфляция в Австрии по итогам марта стала максимальной с 1981 года

Согласно опросу, ожидания по инфляции в конце 2022 года ухудшены до 22% с мартовской оценки в 20%, но улучшены на конец 2023 года до 7,6% вместо 8%. Прогноз на 2024 год немного повышен — теперь аналитики ждут темпов роста цен на 5% вместо 4,8%. При такой инфляции ключевая ставка по итогам текущего года составит 14,5%, в следующем году — 10,4%, в 2024 году — 7,5%.

Одновременно эксперты ухудшили ожидания по спаду ВВП страны в 2022 году до 9,2% с мартовской оценки в 8%. В следующем году они теперь ждут нулевого роста вместо увеличения экономики на 1%, а в 2024 году ожидания по темпам роста экономики повышены до 1,7% с 1,5%.

Аналитики прогнозируют, что российский экспорт товаров и услуг по итогам текущего года составит 484 миллиарда долларов, в 2023 году — 448 миллиардов, в 2024 году — 446 миллиардов. В то же время ожидания экономистов по импорту в Россию выглядят следующим образом: в 2022 году — 266 миллиардов долларов, в 2023 году — 288 миллиардов, в 2024 году — 308 миллиардов.

Темпы роста номинальной зарплаты в России по итогам года составят 9,8%, в 2023 году — 7,4%, а в 2024 году — 7%, ждут эксперты. Уровень безработицы, согласно экономистам, может по итогам 2022 года составить 6,9%, однако уже в 2023 году он начнет снижаться — до 6%, а в 2024 году — до 5,5%.

Апрельские ожидания экспертов по курсу доллара снизились по сравнению с мартом: в 2022 году среднегодовой курс понижен до 85 рублей со 110 рублей, в 2023 году — до 90 со 118,4 рубля, в 2024 году — до 96 со 120 рублей.

Минэкономразвития и Банк России еще не публиковали обновленные макроэкономические прогнозы с учетом санкций. Оба ведомства намерены сделать это до конца апреля.