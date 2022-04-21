МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 22 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) 0,6% 0,8%
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (март) 49,4  
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) -0,7% -0,4%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (март) 4,6% 0,7%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (март) -0,3% -0,3%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (март) 7% 2,8%
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 54,7 53
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 57,4 56,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 56,9 54,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 56,1 55,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 56,5 54,7
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель) 54,9 53,9
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 55,6 55
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) 60,9 59,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 55,2  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 62,6  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) 2,5% 0,1%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 4,2%  
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 3,2% -0,1%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (март) 6%  
16:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 58,8 58,2
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (апрель) 57,7  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (апрель) 58 58
17:30 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 548  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 693  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -53,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 304,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 254,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 13 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 63 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -28,7 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -111,8 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -13,9 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 39,1 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 1кв2022    
  RUB Распадская — операционные результаты за 1кв2022    
  RUB Россети — СД (об участии ПАО в "Россети Северный Кавказ" и "Чеченэнерго")    