МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в апреле упали сразу на 5,8 процентного пункта — до 12,5%, что является минимумом с сентября 2021 года, говорится в материалах ЦБ. Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ еще на пять лет

Банк России в марте сообщал, что инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев подскочили на 4,8 процентных пункта — до 18,3%, что стало максимумом с декабря 2010 года.

"Инфляционные ожидания населения на год вперед в апреле значительно снизились с многолетнего максимума, достигнутого в марте. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,5%, что является минимумом с сентября 2021 года", — пишет регулятор.

Отмечается, что улучшение оценок будущей инфляции респонденты связывали, с одной стороны, с тем, что ожидавшийся месяцем ранее рост цен уже реализовался, с другой – с сохранением позитивных ожиданий относительно экономических перспектив страны, а также с возвращением обменного курса рубля к уровню первых недель года.

Исследование инфляционных ожиданий населения ведется с апреля 2010 года. Первые несколько лет оно проходило на периодической основе, и лишь в 2014 году стало ежемесячным.