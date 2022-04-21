МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия расширила санкционный список в отношении граждан США, в него включены вице-президент Камала Харрис и соучредитель и глава совета директоров компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг, сообщили в МИД России. Байден запретил российским судам заходить в порты США

В список лиц, которым закрывается въезд в Россию на бессрочной основе, помимо Цукерберга и Харрис, попали первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Кристофер Грэйди, официальный представитель Пентагона Джон Кирби, председатель и главный исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан и другие лица, в том числе связанные со СМИ, социальными сетями и компаниями.

"В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация Джо Байдена подводит все большее число граждан России, — как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры — в "стоп-лист" вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников", — говорится в заявлении ведомства.

Москва в ближайшее время объявит о новом пополнении российского "стоп-листа" в порядке контрмер на враждебные действия властей США, также добавили в ведомстве.