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https://1prime.ru/state_regulation/20220421/836724528.html
В США сообщили, что в G20 нет поддержки идеи исключения России
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Идея США об исключении России из G20 не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств-членов форума, рассказала министр финансов США Джанет Йеллен. Чиновница... ПРАЙМ, 21.04.2022
экономика, новости, g20, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 21 апр — ПРАЙМ. Идея США об исключении России из G20 не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств-членов форума, рассказала министр финансов США Джанет Йеллен.
Чиновница объяснила, что во многих форумах, включая G20, для отстранения какого-либо государства требуется высокий уровень согласия.
"И там не было такого уровня согласия", — сказала она в ходе пресс-конференции.