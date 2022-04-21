ВАШИНГТОН, 21 апр — ПРАЙМ. Идея США об исключении России из G20 не получила достаточной для реализации поддержки со стороны государств-членов форума, рассказала министр финансов США Джанет Йеллен.

Чиновница объяснила, что во многих форумах, включая G20, для отстранения какого-либо государства требуется высокий уровень согласия.

"И там не было такого уровня согласия", — сказала она в ходе пресс-конференции.