ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр — ПРАЙМ. Задачей российских войск на второй фазе спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, что позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, заявил и.о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев. Байден объявил о новых пакетах экономической и военной помощи Украине

"С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым", — сказал Миннекаев, выступая на общем годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Миннекаев также сообщил, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации быстро приспособились к манере противника и сменили тактику.

"Средства массовой информации сейчас много говорят о каких-то провалах наших Вооруженных сил. Но это не так. В первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперед, отдельные группы российских войск попадают в заранее подготовленные засады и несут потери. Но российские Вооруженные силы очень быстро к этому приспособились и сменили тактику", — отметил он.

Он подчеркнул, что на ежедневных брифингах Минобороны РФ постоянно сообщается об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов украинских войск, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств.

"При нанесении этих ударов российские Вооруженные силы никаких потерь не несут, и это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины. Техническое превосходство российской армии на суше, на море и в воздушном пространстве очевидно", — отметил Миннекаев.

Согласно заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.