И.О. командующего Центральным военным округом назвал задачи второй фазы спецоперации на Украине
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр — ПРАЙМ. Задачей российских войск на второй фазе спецоперации является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, что позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, заявил и.о. командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Рустам Миннекаев.
"С начала второй фазы спецоперации, она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной, это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым", — сказал Миннекаев, выступая на общем годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
Миннекаев также сообщил, что Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации быстро приспособились к манере противника и сменили тактику.
"Средства массовой информации сейчас много говорят о каких-то провалах наших Вооруженных сил. Но это не так. В первые дни войны тактика украинских подразделений была рассчитана на то, что, вырвавшись вперед, отдельные группы российских войск попадают в заранее подготовленные засады и несут потери. Но российские Вооруженные силы очень быстро к этому приспособились и сменили тактику", — отметил он.
Он подчеркнул, что на ежедневных брифингах Минобороны РФ постоянно сообщается об уничтожении высокоточным оружием и другими средствами поражения опорных пунктов украинских войск, живой силы, военной техники, складов вооружения и материальных средств.
"При нанесении этих ударов российские Вооруженные силы никаких потерь не несут, и это больше всего убивает боевой дух личного состава Вооруженных сил Украины. Техническое превосходство российской армии на суше, на море и в воздушном пространстве очевидно", — отметил Миннекаев.
Согласно заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
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