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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220422/836730572.html
Глава МИД Нидерландов назвал сумму замороженных российских активов
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Согласно письму главы МИД Нидерландов Вопке Хукстры Палате представителей (нижней палате парламента), в стране заморожено российских активов на сумму 632 млн евро. Документ... ПРАЙМ, 22.04.2022
экономика, новости, нидерланды, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 22 апр — ПРАЙМ. Согласно письму главы МИД Нидерландов Вопке Хукстры Палате представителей (нижней палате парламента), в стране заморожено российских активов на сумму 632 млн евро.
Документ содержи обзор ситуации с выполнением санкций ЕС против России в Нидерландах.
Кроме того, нидерландская сторона заблокировала российские операции на 274,3 млн евро.
Ранее таможенное управление Нидерландов сообщило, что уже 20 яхт, в том числе только строящиеся, находятся под усиленным таможенным контролем из-за санкций против РФ.