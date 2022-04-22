ПАРИЖ, 22 апр — ПРАЙМ. Согласно письму главы МИД Нидерландов Вопке Хукстры Палате представителей (нижней палате парламента), в стране заморожено российских активов на сумму 632 млн евро. Глава МИД Эстонии призвала срочно ввести новые санкции против России

Документ содержи обзор ситуации с выполнением санкций ЕС против России в Нидерландах.

Кроме того, нидерландская сторона заблокировала российские операции на 274,3 млн евро.

Ранее таможенное управление Нидерландов сообщило, что уже 20 яхт, в том числе только строящиеся, находятся под усиленным таможенным контролем из-за санкций против РФ.