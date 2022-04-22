БРЮССЕЛЬ, 22 апр — ПРАЙМ. Согласно совместному заявлению по итогам стратегического диалога США-ЕС, прошедшего 21 и 22 апреля в Брюсселе, Евросоюз и Штаты возлагают на Россию ответственность за "глобальные экономические потрясения", связанные с ситуацией на Украине. Глава МИД Эстонии призвала срочно ввести новые санкции против России

Замгоссекретаря США Уэнди Шерман 19-22 апреля находилась в Брюсселе для обсуждения с генсеком внешнеполитической службы Евросоюза Стефано Саннино КНР и ситуации на Украине. В документе по итогам диалога сказано, что стороны в том числе "обсудили глобальные экономические потрясения", вызванные российской спецоперацией на Украине, "подчеркнули, что Россия несет всю ответственность за негативное глобальное влияние".

Также отмечается, что США и ЕС "подчеркнули необходимость противостоять" этому негативному влиянию "на мировую продовольственную безопасность посредством скоординированных усилий и в тесном сотрудничестве с международными органами".

Ранее Владимир Путин заявлял, что именно введенные Западом против РФ санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада.