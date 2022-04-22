МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин поговорил по телефону с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Отмечается, что состоялся продолжительный телефонный разговор, подробно обсуждено развитие ситуации на Украине.

Военные учения "Славянское братство"

Названы задачи российских войск на второй фазе спецоперации на Украине

Президент России рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.