МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин поговорил по телефону с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Отмечается, что состоялся продолжительный телефонный разговор, подробно обсуждено развитие ситуации на Украине. Названы задачи российских войск на второй фазе спецоперации на Украине

Президент России рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.