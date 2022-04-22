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https://1prime.ru/state_regulation/20220422/836732030.html
Путин рассказал главе Евросовета о мерах по защите населения Донбасса
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https://россиясегодня.рф
. Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин поговорил по телефону с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Отмечается, что состоялся продолжительный телефонный разговор,... ПРАЙМ, 22.04.2022
экономика, новости, владимир путин, евросовет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин поговорил по телефону с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Отмечается, что состоялся продолжительный телефонный разговор, подробно обсуждено развитие ситуации на Украине.
Президент России рассказал о постоянно принимаемых мерах по защите гражданского населения Донбасса, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.