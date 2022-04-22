МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди, что российско-украинские мирные переговоры продвигаются медленно. США готовы на любые шаги, чтобы "привлечь к ответственности" Россию

"Мы, безусловно, сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию на Украине, вокруг неё. И подробно информировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины, поделились оценками хода, вернее, медленными продвижениями российско-украинских переговорах", — сказал он.

Лавров рассказал, что переговоры Москвы и Киева застопорились.

По его словам, причина в том, что "дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа".

Глава МИД России добавил, что "когда спросили у президента Зеленского, как он относится к этому очередному варианту российских предложений, он сказал, что мы ничего не получали.

"Насколько он владеет ситуацией — не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием "переговоры", — пояснил Лавров.

Кроме того, Лавров выразил мнение, что в условиях санкций Запада будущее у ЕАЭС есть и "все страны-члены занимаются тем, чтобы они были светлым".

Он отметил, что в в последние месяцы было несколько заседаний на уровне вице-премьеров, "специально посвященных вопросам продолжения наших интеграционных планов в новых условиях, в условиях, когда нам нужно гораздо больше полагаться на себя и на надежных партнеров из других регионов, таких, как Китайская Народная Республика… упомяну Индию, с которой у нас развивается интенсивное сотрудничество, в том числе по созданию транспортных коридоров, которые так или иначе будут выгодны для членов Евразийского экономического союза".