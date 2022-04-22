МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил в интервью CNN, что США готовы на любые шаги, чтобы "привлечь к ответственности" Россию за ситуацию вокруг Украины, кроме прямой военной конфронтации. Байден объявил о новых пакетах экономической и военной помощи Украине

По его словам, у США "нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время".

"Мы не собираемся вступать в прямую военную конфронтацию с Россией. Президент (США Джо Байден) ясно дал понять: все, кроме прямой военной конфронтации с РФ, мы сделаем, сделаем с нашими союзниками и будем усиливать столько, сколько понадобится", — сказал Сингх.

Он добавил, что США готовы предоставлять Украине все ресурсы, которые смогут.