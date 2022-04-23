ТОКИО, 23 апр — ПРАЙМ. Япония и Россия пришли к соглашению по квоте на вылов лососевых в 2022 финансовом году, стартовавшем 1 апреля. Соответствующий документ планируется подписать уже в понедельник, 25 апреля, сообщает управление рыболовства Японии. Ученые увеличили рекомендуемый вылов лососей в 2022 году

В частности, стороны условились, что квота будет сохранена на уровне прошлого года в 2050 тонн. В свою очередь, японская сторона должна будет выплатить РФ от 200 до 313 миллионов иен (1,56 миллиона и 2,44 миллиона долларов соответственно) в зависимости от реального объема выловленной рыбы.

Как ожидается, после подписания соглашения японские рыбаки смогут выйти на промысел уже в начале мая.

Переговоры Японии и России по квоте начались 11 апреля в условиях санкций против России. Как заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, диалог проводится с целью "продолжить и сохранить японские национальные интересы в рыбном промысле".

Темой настоящих переговоров стали квоты на вылов в исключительной экономической зоне Японии лососевых рыб, которые появляются из икры в реках на территории Российской Федерации, так как, согласно международному праву, страна, на территории которой рыба появилась на свет, обладает правами на нее. Таким образом, Япония и Россия в ходе переговоров договариваются о квоте на вылов рыбы и суммах, которые японская сторона выплачивает России. Только после этого японские рыбаки приступают к вылову.