МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 11 по 17 апреля увеличился на 0,1 пункта и составил 99,4 пункта. Вирусолог назвал скрытую опасность в эпоху коронавируса

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек показал положительную динамику по антисептикам (рост на 9%, до 302 рублей) и кусковому мылу (на 2%, до 118 рублей). Снизился он по перчаткам (на 3%, до 157 рублей), туалетной бумаге (на 3%, до 99 рублей), лимонам (также на 3%, до 35 рублей) и гречке (на 1%, до 118 рублей). По медицинским маскам он сохранился на прежнем уровне (76 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 0,1 пункта и составил 99,4 пункта.

Подобная динамика, по мнению экспертов, объясняется тем, что покупатели продолжают придерживаться стратегии рационализации расходов в повседневных тратах.