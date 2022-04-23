ТИРАСПОЛЬ, 23 апр — ПРАЙМ. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил в эфире телеканала "Первый Приднестровский", что блокадные действия властей Молдавии в отношении ПМР согласованы с их западными покровителями. Вице-премьер Молдавии заявил о готовности страны закупать газ на рынке

Игнатьев отметил отсутствие реакции международных посредников. По его мнению, это означает, что "действия молдавской стороны синхронизированы с западными представителями".

"Очевидна чья-то политическая поддержка, но это все недальновидно, это все не поможет добиться своих целей", — сказал он.

На таможенных пунктах Молдавии находятся транспорты для Приднестровья с медикаментами и продуктами.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.