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В Вашингтоне заблокировали работу российского посольства
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Власти Вашингтоне заблокировали работу посольства России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Кроме того, Bank of America закрыл счета двух российских генконсулов в Хьюстоне и... ПРАЙМ, 24.04.2022
экономика, новости, сша, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — ПРАЙМ. Власти Вашингтоне заблокировали работу посольства России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Кроме того, Bank of America закрыл счета двух российских генконсулов в Хьюстоне и Нью-Йорке, в адрес дипломатов поступают звонки и письма с угрозами, отметил он.
"По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США… Одно время блокировался даже выезд из посольства", — рассказал Антонов эфире телеканала "Россия 1".