ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апр — ПРАЙМ. Власти Вашингтоне заблокировали работу посольства России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Американцы оказались подавлены чередой кризисов

Кроме того, Bank of America закрыл счета двух российских генконсулов в Хьюстоне и Нью-Йорке, в адрес дипломатов поступают звонки и письма с угрозами, отметил он.

"По сути дела, посольство находится в блокаде со стороны государственных структур США… Одно время блокировался даже выезд из посольства", — рассказал Антонов эфире телеканала "Россия 1".