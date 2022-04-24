ВАШИНГТОН, 24 апр — ПРАЙМ. Украинские власти ведут переговоры с США и другими западными странами об использовании замороженных Западом российских активов, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль американскому телеканалу CBS. СМИ: Германия возьмет кредиты для решения экономических проблем

"У нас идут эти переговоры с США, со всеми нашими партнерами. Это очень важный международный вопрос, задача и цель — найти решение, как задействовать эти замороженные активы для финансирования восстановления Украины в данном случае", — рассказал он.

Госдеп и Белый дом информировали в субботу, что Шмыгаль встретился в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном с целью обсуждения американской помощи своей стране и продолжения давления на Россию.

На фоне спецоперации России на Украине ряд западных стран ввел против РФ жесткие санкции. В часности, были заморожены валютные резервы страны: министр финансов Антон Силуанов ранее оценил, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны.