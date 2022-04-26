МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Совет Федерации готовит обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложениями по реформе контрольно-надзорных органов, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко. Генпрокурор рассказал, в каком случае можно отменить проверки бизнеса

"Назрела реформа контрольно-надзорных органов", — сказала в ответ Матвиенко", — сказала Матвиенко.

Она уточнила, что сенаторы намерены ограничить полномочия таких органов.

Отмечается, что вопрос проверок бизнеса был затронута в ходе пленарного заседания Совфеда во вторник. Матвиенко подчеркнула, что деятельность контрольно-надзорных органов никто не контролирует, из-за чего они иногда "чудачат на местах".

"Нужно ограничить строго их полномочия, ограничить число", — заявила она.

Ранее генпрокурор РФ Иван Краснов заявил, что внеплановые проверки бизнеса можно отменить, если есть сомнения в их необходимости.