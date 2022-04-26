Прокуроры выявили почти тысячу нарушений в сфере нацпроектов
Прокуроры выявили в 2021 году почти тысячу нарушений в сфере нацпроектов на 423 миллиарда рублей
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российские прокуроры в прошлом году выявили почти одну тысячу нарушений в сфере реализации национальных проектов, следует из доклада Генпрокуратуры, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Согласно документы, в суд были направлены соответствующие иски на 423 миллиарда рублей.
Кроме того, было возбуждению 635 уголовных дел, в том числе о хищении более чем 2 миллиардов рублей из бюджета страны, рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе заседания Совета Федерации. Он уточнил, что прокуроры пресекли в 2021 году свыше 60 тысяч нарушений, связанных в частности, с несвоевременным и неполным доведением бюджетных средств до получателей или нецелевым расходованием денег.
Еще около 190 тысяч нарушений пресечено в сфере государственных и муниципальных закупок. За нарушения при выполнении гособоронзаказа было возбуждено 550 уголовных дел.