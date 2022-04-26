МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российские прокуроры в прошлом году выявили почти одну тысячу нарушений в сфере реализации национальных проектов, следует из доклада Генпрокуратуры, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Прокуроры обратят внимание на активы коррупционеров за рубежом

Согласно документы, в суд были направлены соответствующие иски на 423 миллиарда рублей.

Кроме того, было возбуждению 635 уголовных дел, в том числе о хищении более чем 2 миллиардов рублей из бюджета страны, рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов в ходе заседания Совета Федерации. Он уточнил, что прокуроры пресекли в 2021 году свыше 60 тысяч нарушений, связанных в частности, с несвоевременным и неполным доведением бюджетных средств до получателей или нецелевым расходованием денег.

Еще около 190 тысяч нарушений пресечено в сфере государственных и муниципальных закупок. За нарушения при выполнении гособоронзаказа было возбуждено 550 уголовных дел.