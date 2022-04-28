МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило суверенный рейтинг Японии на уровне "А+" со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства. Банк Японии значительно понизил прогноз роста ВВП страны

"Наш рейтинг Японии отражает исключительную внешнюю позицию страны, процветающую и диверсифицированную экономику, политическую стабильность и богатую сбережениями финансовую систему", — отметило агентство.

Эти факторы, по мнению S&P, вносят свой вклад в статус иены как мировой резервной валюты. При этом сдерживающими моментами являются старение населения и устойчиво низкая инфляция.

Агентство прогнозирует, что рост ВВП Японии в 2022 году будет больше 2,5%, так как экономика продолжит восстанавливаться после пандемии.

Стабильный прогноз отражает ожидания S&P устойчивых тенденций в показателях суверенной кредитоспособности на фоне постепенного восстановления экономики. Агентство ожидает, что в 2023-2025 годах средний рост ВВП Японии составит около 2% в год. Такие темпы восстановления замедлят темпы роста государственных доходов, в то время как расходы на социальную и оборонные сектора продолжат расти.