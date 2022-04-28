МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Пресс-служба Кремля сообщает, что президент России Владимир Путин обсудил работу G20 с главой Индонезии Джоко Видодо, лидеры договорились о дальнейших контактах. Nord Stream 2 AG просит приостановить спор по газовой директиве ЕС

Отмечается, что данный разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны.

"Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также, с учетом председательства Джакарты в "Группе двадцати", различные аспекты деятельности этого объединения… Лидеры условились о дальнейших контактах", — говорится в сообщении.