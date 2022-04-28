МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разрешила булочно-кондитерскому холдингу "Коломенский" купить российское подразделение Fazer — компанию "Хлебный дом", сообщает ведомство. ФАС рассказала о планах группы MAX на сеть магазинов OBI

"ФАС России согласовала ходатайство БКХ "Коломенский" о приобретении 100% уставного капитала ООО "Хлебный Дом", — говорится в сообщении.

По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке хлебобулочных изделий.

В начале марта Fazer, работающий в сфере хлебопекарного бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге, на фоне ситуации на Украине прекратил весь экспорт и приостановил инвестиции в Россию. Позже он объявил, что намерен остановить свою деятельность в стране. Следом компания сообщила, что планирует смену юридического наименования компании ООО "Фацер" на ООО "Хлебный дом".