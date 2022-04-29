МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Восстановление экономики РФ на фоне санкций и ухода из страны западных компаний к докризисному уровню возможно по трем сценариям, все они в той или иной степени предполагают импортозамещение иностранного оборудования и технологий, заявила РИА Новости доктор экономических наук, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина. Блинкен рассказал, в каком случае США могут снять введенные санкции

Она уточнила, что сейчас очень трудно делать точные оценки из-за большого количества факторов неопределенности и альтернативных сценариев развития событий.

Первый сценарий предполагает, что Россия сможет наладить импорт товаров через третьи страны. "В этом случае неизбежно произойдет удорожание как самого производства из-за перестройки логистики, так и конечных товаров. Но автаркии удастся избежать", — сказала Устюжанина.

Второй вариант исходит из усиления санкционного давления на Россию. "Если США очень сильно "закрутят гайки", тогда России придется начать восстанавливать и развивать собственные технологии. Но это не означает возврата в прошлое, так как у России есть много заделов на будущее. Конечно, время для разбега в разных отраслях разное — от 2 до 10 лет. Но в среднем это займет 5-7 лет", — пояснила эксперт.

Третий вариант Устюжанина назвала компромиссным. "Мы договариваемся, санкции ослабляют. Но, понимая будущие риски, Россия активно занимается реальным импортозамещением", — отметила экономист.

При этом наиболее вероятным сценарием исходя из сегодняшних реалий, по ее словам, является первый.