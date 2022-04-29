МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День Сёва — выходной на Токийской фондовой бирже    
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (1кв2022) 3,7% 4,9% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (1кв2022) 1,3% 1,6% (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (март) 0,6% 0,4% (факт)
8:30 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (март) 0,9% -1,3% (факт)
8:30 EUR Франция — ВВП (г/г) 5,4% 5,3% (факт)
8:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2022) 0,8% 0% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (апрель) 14,3% 12,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (апрель) 1,1% 0,3% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 1,4% 0,2%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 1,6% 0,2%
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2022) 2,2% 0,5%
11:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (1кв2022) 1,8% 3,8%
11:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2022) -0,3% 0,1%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 1% 0,9%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,9%  
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 7,4% 7,5%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 2,4% 1,8%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) 0,3%  
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) 4,6%  
12:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 2,04%  
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март) 0,4% 0,3%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март) 5,4% 5,3%
15:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (1кв2022) 1% 1,1%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март) 6,4  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март) 0,6%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (март) 0,2% 0,7%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (февраль) 0,2% 0,8%
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апрель) 62,9 62
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель) 64,1  
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель) 65,7 65,7
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 549  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 695  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -58,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 307,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 239,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 8,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 68,4 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -28,8 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -107,2 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -11,4 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 31,3 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом 17% 15% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/    
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.04) 611,1 млрд долл (на 15.04)  
  RUB Магнит — операционные результаты и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022 и телеконференция менеджмента    
  RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022    
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022    
  RUB ГК Мать и дитя — операционные результаты за 1кв2022    
  RUB Распадская — ГОСА (реестр закрыт 05.04.2022, в заочной форме) 2,7 (1П2020) + 5,7 (фин) — див-д 2020 23 (1П2021) + 28 (9м2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Группа ЛСР — ГОСА (реестр закрыт 04.04.2022, в заочной форме) 20 (1П2020) + 39 (фин) — див-д 2020  
  RUB РуссНефть — СД (дата проведения ГОСА)    
  RUB Аэрофлот — СД (созыв ВОСА, цена размещения допэмиссии ао)    
  RUB Энел Россия — СД (вопрос досрочного прекращения трудового договора с гендиректором, кандидаты в СД для избрания на ГОСА)    