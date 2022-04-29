События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 апреля
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 29 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День Сёва — выходной на Токийской фондовой бирже
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (1кв2022)
|3,7%
|4,9% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (1кв2022)
|1,3%
|1,6% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (март)
|0,6%
|0,4% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (март)
|0,9%
|-1,3% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|5,4%
|5,3% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|0,8%
|0% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (апрель)
|14,3%
|12,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (апрель)
|1,1%
|0,3% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|1,4%
|0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|1,6%
|0,2%
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|2,2%
|0,5%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (1кв2022)
|1,8%
|3,8%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|-0,3%
|0,1%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|1%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|7,4%
|7,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|2,4%
|1,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв)
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|4,6%
|12:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|2,04%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март)
|0,4%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март)
|5,4%
|5,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (1кв2022)
|1%
|1,1%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март)
|6,4
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март)
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (март)
|0,2%
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (февраль)
|0,2%
|0,8%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апрель)
|62,9
|62
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|64,1
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|65,7
|65,7
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|549
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|695
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-58,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|307,7 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|239,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|8,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|68,4 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-28,8 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-107,2 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-11,4 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|31,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом
|17%
|15% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.04)
|611,1 млрд долл (на 15.04)
|RUB
|Магнит — операционные результаты и неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2022
|RUB
|ГК Мать и дитя — операционные результаты за 1кв2022
|RUB
|Распадская — ГОСА (реестр закрыт 05.04.2022, в заочной форме)
|2,7 (1П2020) + 5,7 (фин) — див-д 2020
|23 (1П2021) + 28 (9м2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Группа ЛСР — ГОСА (реестр закрыт 04.04.2022, в заочной форме)
|20 (1П2020) + 39 (фин) — див-д 2020
|RUB
|РуссНефть — СД (дата проведения ГОСА)
|RUB
|Аэрофлот — СД (созыв ВОСА, цена размещения допэмиссии ао)
|RUB
|Энел Россия — СД (вопрос досрочного прекращения трудового договора с гендиректором, кандидаты в СД для избрания на ГОСА)
https://1prime.ru/state_regulation/20220429/836788500.html