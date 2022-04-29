МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Суд города Тверь удовлетворил ходатайство бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает агентство РИА Новости сл ссылкой на Московский районный суд Твери.

"Да рассматривали, результат положительный", — ответила собеседница на вопрос, рассматривалось ли ходатайство Улюкаева.

Напомним, что Улюкаев в конце 2017 года был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 130 миллионов рублей за получение взятки в $2 миллиона от главы компании "Роснефть" Игоря Сечина.

Эти деньги, как установил суд, Улюкаев требовал за выдачу его ведомством положительного заключения на покупку компании "Башнефть" "Роснефтью". Сам экс-министр назвал себя жертвой провокации.