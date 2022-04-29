МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 18 по 24 апреля вырос третью неделю подряд, поднявшись на 4 пункта — до 103,4 пункта. Иммунолог рассказал, сколько коронавирус может жить в тканях человека

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос по большинству товаров в составе набора. Так, по туалетной бумаге он увеличился на 10% — до 109 рублей, по медицинским маскам — на 9%, до 83 рублей, по кусковому мылу — на 8%, до 128 рублей, по лимонам — на 3%, до 36 рублей, по перчаткам и гречке — на 1%, до 159 рублей и 119 рублей соответственно. Снизился средний чек только по антисептикам — на 4%, до 291 рубля.

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 4 пункта и составил 103,4 пункта.

Недельные траты на товары из ковидного набора, по оценке аналитиков "Платформы ОФД", растут в корреляции с общим индексом потребительских цен, и фактически спрос на них остался на уровне предшествующей недели.

В связи с профилактическими работами в системах обработки информации "Платформы ОФД" и предстоящими майскими выходными данные по индексу в следующий раз будут опубликованы сразу за несколько недель.