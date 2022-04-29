МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет готовиться к саммиту G20, но о модальностях участия говорить преждевременно. СМИ: Путин и Зеленский приглашены на саммит G20

Песков напомнил, что накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Индонезии Джоко Видодо.

По словам пресс-секретаря, это был "весьма и весьма позитивный разговор".

"Путин пожелал успехов Индонезийскому председательству в группе 20 и заверил, что Россия будет делать также все необходимое и все возможное для того, чтобы способствовать этому успешному председательству. И также Россия будет готовиться к этому саммиту. Пока преждевременно говорить о каких-то других модальностях нашего участия. Мы будем вас своевременно информировать", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о приглашении Путина на саммит G20.

Пресс-секретаря также спросили о том, принято ли решение о том, совершит ли Путин визит в Индонезию на саммит G20 или поучаствует по ВКС (видеоконференцсвязь).

"Нет, таких решений нет. Президент действительно поблагодарил господина Видодо за любезное приглашение принять участие в саммите, и Россия будет готовиться к этому саммиту и сделает все возможное для того, чтобы председательство Индонезии было успешным", — пояснил он.