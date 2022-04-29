МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА РФ ДОСТАТОЧНО СПОКОЙНАЯ, НО В БУДУЩЕМ СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ СТРУКТУРНО И ГЕОГРАФИЧЕСКИ — НАБИУЛЛИНА
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https://1prime.ru/state_regulation/20220429/836794487.html
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА РФ ДОСТАТОЧНО СПОКОЙНАЯ, НО В БУДУЩЕМ СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ СТРУКТУРНО И ГЕОГРАФИЧЕСКИ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220429/836794487.html
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