МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Центробанк просчитывает стрессовый сценарий отказа Европы от российского газа, последствия в случае его реализации будут и для экономики, и для денежно-кредитной политики (ДКП), заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Набиуллина оценила вероятность дефолта России

"Будут и для экономики, и для ДКП. Нужно будет просчитывать, когда это наступит. Сейчас все сценарии от всех всевозможных санкций очень сложно просчитывать, потому что множество дискуссий и предложений, но мы стрессовый сценарий в целом, конечно, просчитываем. И рисковый сценарий будет просчитан", — сказала она в ответ на вопрос, какие последствия для денежно-кредитной политики последуют в случае остановки экспорта газа в Европу.

Она добавила, что ЦБ будет их представлять как обычно — в основных направлениях денежно-кредитной политики в августе.