ХЕРСОН, 1 мая — ПРАЙМ. Освобожденная от украинских националистов Херсонская область Украины (граничит с Крымом) с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов. Власти Херсонской области заявили о поставках воды в Крым

По его словам, переходной период займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.

"Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях", — подчеркнул Стремоусов.

Как отметил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, в ближайшее время организацией как наличных, так и безналичных кассово-денежных расчетов заниматься будет российский Международный расчетный банк.

По его словам, у банка есть разрешение на работу и уже есть опыт работы на территории ДНР и ЛНР, поэтому там обученные специалисты. "Привлекать на работу в банки мы планируем местных, которые хорошо знают специфику и банковское дело… Сеть будет расширена. Они планируют создать более 200 отделений в области", — сказал Сальдо.

По словам главы администрации, сейчас пенсионеры и частично бюджетники получают деньги на карточки в гривнах, но практически все банкоматы и кассы в магазинах не принимают расчеты карточкой и просят расплачиваться наличными, что создает неудобства. "Сейчас финансовые обороты осуществляются процентов на 80 в наличном варианте. Этот вариант совсем неприемлем в обычной жизни", — сказал он.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.