МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Закон, позволяющий упростить постановку на налоговый учет иностранных организаций, открывающих счета в российских банках, а также их открытие с целью оплаты поставок российского газа в рублях, подписал президент России Владимир Путин. Путин подписал закон о защите особо охраняемых территорий от застройки

Документ в воскресенье опубликован на официальном портале правовой информации.

Постановка на учет в Налоговой службе таких иностранных компаний становится возможна по заявлению российского банка, в котором открывается счет.

Как ранее сообщала зампредседателя комитета по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, это очень упрощает постановку на учет и открытие счета. По ее мнению, "это связано с оплатой за газ в рублях, поэтому это очень срочная поправка".

Закон также предусматривает, что уточненные налоговые декларации будут учитываться налоговыми органами при расчетах налогоплательщика с бюджетной системой РФ после проведения камеральной налоговой проверки такой декларации или по истечении срока ее проведения. Это касается налогоплательщиков, в отношении которых не проводится налоговый мониторинг.

Налогоплательщики не всегда подают уточненные декларации, соответствующие действительности, и занижают свои налоговые обязательства, чтобы в других местах показать, что у них нет задолженности перед бюджетом, сообщала Ануфриева. Но сейчас, по ее словам, при подаче уточненной декларации, в которой указан меньший налог, чем они заплатили, эта декларация сразу же принимается к расчету с бюджетом. Депутат отмечала, что в данном случае представляется важным и правильным данные налоговые декларации принимать к учету уже после проведения камеральной налоговой проверки.

Кроме того, несколько смягчаются условия для признания компании под санкциями, которая была в порядке редомициляции зарегистрирована в специальном административном районе России, международной холдинговой компанией (МХК).

Это касается компаний, в отношении контролирующих лиц которых с совокупной долей участия не менее 25% на дату регистрации компании в порядке редомициляции действовали после такой регистрации антироссийские санкции. Например, для них были введены запреты и ограничения на проведение расчетов и осуществление финансовых операций, а также операций, связанных с заемным финансированием или приобретением либо отчуждением ценных бумаг или долей в уставных капиталах.